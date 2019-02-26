Инженеры шведского гиганта IKEA уверены, что скоро станет возможным уменьшить количество распространенных загрязнителей воздуха в помещении, используя только занавески.

Особая обработка поверхности позволяет новой занавеске разрушать загрязнители воздуха при контакте со светом, сообщает НВ со ссылкой на официальный сайт IKEA.Загрязнение воздуха является глобальной проблемой, особенно в мегаполисах. По данным ВОЗ, около 90% людей во всем мире дышат загрязненным воздухом, что, по оценкам, приводит к восьми миллионам смертей в год. Компания IKEA решила внести свой вклад в очищение воздуха при помощи занавески GUNRID.– Мы не только даем людям возможность лучше дышать воздухом в домашних условиях, мы надеемся, что GUNRID повысит осведомленность людей о загрязнении воздуха в помещениях, вдохновит на изменения в поведении, которые способствуют созданию мира чистого воздуха, - говорит Лена Припп-Ковач, руководитель отдела устойчивого развития Inter IKEA Group.В этой занавеске используется уникальная технология, разработанная IKEA за последние годы совместно с университетами Европы и Азии. Работа занавески похожа на фотосинтез. Процесс активируется как наружным, так и внутренним светом.Никаких подробностей о работе ткани, а также ее эффективности компания пока что не оглашает, но, вероятно, магнитные частицы на поверхности ткани под воздействием солнечного света смогут ускорить процесс окисления органических загрязнителей, в результате чего воздух станет чище.– Для меня важно работать над продуктами, которые решают актуальные проблемы и имеют отношение к людям. Текстиль используется во всех домах, и, создавая такую занавеску, мы создаем доступное и компактное решение для очистки воздуха, которое также делает дом более красивым, - говорит Маурисио Аффонсо, разработчик продукции в IKEA Range & Supply.