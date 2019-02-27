Нехватка места – одна из актуальных проблем плотных городских застроек. Разместить и детскую площадку, и парковку возле дома получается далеко не во всех дворах.

С целью разрешения данной проблемы в государственные строительные нормы были внесены изменения, которые дают возможность размещать детские площадки на крышах полуподземных и наземных сооружений высотой до 15 метров, но не более 3 этажей, при обязательном соблюдении всех необходимых требований безопасной эксплуатации: оборудование его парапетом и защитной оградой высотой 2 метров, а также возможностью безбарьерного доступа при помощью лифта или пандуса, информирует портал «Я и Закон».Еще одним условием размещения такой площадки на крыше здания является обеспечение отвода дождевых и талых вод и при необходимости шумозащиты ниже расположенных помещений.Практика сооружения таких площадок широко применяется в странах Западной Европы и Северной Америке.