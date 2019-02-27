Американский авиаконцерн Boeing вскоре презентует свое новое творение.Эксперты уверены, что уже завтра Boeing представит свою новую разработку. Подтверждением этому послужила запись в Твиттере Boeing Australia. На странице авиаконцерна разместили видеоролик о предстоящей премьере, информируют «Экономические новости».
Вероятно, авиагигант покажет новинку 27 февраля на Международной экспозиции военной и гражданской авиации Avalon, проходящей с 26 февраля по 3 марта в Мельбурне.
В видеоролике отсутствуют какие-либо намеки на конструкцию новинки. Фигурирует лишь лозунг – «Force Projection. Force Protection. Force Multiplier».
Некоторые специалисты считают, что завтра корпорация покажет новый военный проект, потому что в девизе упор сделан на слове «сила». Другие предполагают, что на презентации покажут новый беспилотник, потому что силуэт новинки напоминает воздушную мишень 5GAT, первый запуск которого запланирован на весну 2019 года.
Эксперты издания The Drive также считают, что Boeing готовит новый БПЛА. По их мнению, новинка сможет совершать миссии в полуавтономном режиме. Также предполагается, что БПЛА будет играть роль ведомого для истребителей 4-го и 5-го поколений.
Эти же специалисты позже выдвинули еще одну версию: возможно Boeing покажет новый учебный самолет T-X, которыми Австралия смогла бы заменить старые Hawk 127.