Во вторник, 26 февраля, в Киевском районном суде Харькова состоялось завершающее заседание по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, в котором обвинили Алену Зайцеву и Геннадия Дронова.

Об этом сообщил корреспондетНапомним, осенью 2017 года, в центре Харькова в среду вечером произошло ДТП, в результате которого погибли по меньшей мере 5 человек, еще 6 травмированы. Столкнулись две иномарки — Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg. За рулем «Лексуса» находилась Алена Зайцева, а за рулем другого автомобиля был 59-летний Геннадий Дронов.Зайцева получила максимальный срок, который просило обвинение, — 10 лет лишения свободы. Дронов также осужден на 10 лет тюрьмы и три года лишения управления транспортными средствами.Родные жертв ДТП просили компенсировать им моральный ущерб в сумме 1 млн грн за каждую смерть. Это требование было удовлетворено судом в полном размере.