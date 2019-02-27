Медики заявили, что наше тело всегда дает знать о том, что происходит внутри нашего организма. Вот по стопам и лодыжкам можно определить шесть опасных заболеваний.

Если у вас сухая кожа, которая шелушится, то обратите внимание на вашу щитовидную железу, а также проверьте уровень гормонов. Если на ваших пальцах нет волос, скорее всего у вас закупорка артерий, информируют «Экономические новости».При замедлении роста волос на лодыжках, эксперты рекомендуют в срочном порядке пройти диагностику у кардиолога. Если вы заметили, что у вас долго на стопах не заживают раны, значит у вас начальная стадия сахарного диабета.По словам медиков, утолщенные суставы признак подагры или артрита, вызванных высоким уровне мочевой кислоты. Если вы заметили, что под ногтями на пальцах стоп появились красные полоски, то скорее всего у вас есть сердечная инфекция и эндокардит.Деформация пальцев может указывать на рак легких и сердечные недуги.