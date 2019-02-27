День открытых дверей состоится 2 марта в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого.

В рамках мероприятия пройдет ярмарка институтов и факультетов вуза. В актовом зале центрального корпуса состоится встреча с руководством университета и ответственным секретарем приемной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.Также для будущих абитуриентов и их родителей проведут экскурсии в зал криминалистики, покажут учебные корпусы, спортивно-оздоровительный комплекс, общежитие вуза.Начало мероприятия – в 9:00.