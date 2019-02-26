В 2018 году экономия бюджетных средств позволила увеличить количество объектов в области, где провели ремонты.

Об этом сообщила глава ХОГА Юлия Светличная во время заседания постоянной комиссии Харьковского областного совета по вопросам социально-экономического развития региона и международного сотрудничества.На заседании комиссии обсудили вопросы, которые вынесут на рассмотрение очередной сессии Харьковского областного совета 28 февраля. Среди них - отчеты об исполнении областного бюджета и Программы экономического и социального развития Харьковской области в 2018 году.- Нам удалось построить программу социально-экономического развития так, чтобы она имела и экономический рычаг роста и социальную направленность. Такой баланс трудно выдержать,- отметила Юлия Светличная, заслушав отчеты руководителей профильных департаментов.Все показатели, которые были запланированы в программе, выполнены или перевыполнены. Так, индекс промышленного производства по итогам года составил 102,9% (больше целевого показателя на 1%).- В промышленности области 3-й год подряд наблюдается рост производства. Особенно положительная динамика - в развитии машиностроения. По 2018 году объемы производства увеличились на 5,6%, а если мы возьмем подряд 3 года, то это плюс 26%. Как следствие, в 2018 году финансовый результат крупных и средних промышленных предприятий достигает 3,6 млрд грн прибыли, - привел данные директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрей Колос.По его информации, в промышленности за год было создано 4400 рабочих мест, а средняя зарплата составила 9682 грн.Положительные результаты продемонстрировало и сельское хозяйство, индекс валовой продукции которого составил 106%. Выросли объемы капитальных инвестиций в строительство (за три квартала 2018 года - на 9,5%). В области ввели в эксплуатацию 582,5 тыс. квадратных метров жилья (на 67% больше, чем в аналогичный период 2017-го). Что касается финансирования строительства, ремонтов и реконструкций за счет средств областного бюджета, то в 2018 году количество объектов, профинансированных по программе соц-эконом развития, составила 503.- Для сравнения в 2016 году таких объектов было реализовано 236, в 2017-м - 173, - уточнил Андрей Колос.Увеличить количество ремонтов и реконструкций, осуществляемых за областной счет, во многом, удалось благодаря экономии средств на публичных закупках.- Доходная часть бюджета 2018 года выполнена на 100,6%, расходная часть выполнена на 95,4%. По всем распорядителям была экономия средств, в основном связанная с участием в «Прозоро», - сообщил директор Департамента финансов ХОГА Сергей Овсянников.Глава ХОГА Юлия Светличная отметила, что таких результатов удалось достичь благодаря плодотворному сотрудничеству с международными партнерами.- Мы внедрили отдельную пилотную программу, которая не реализуется ни в одной другой области, и это позволило нам более подробно подходить к сохранению и сбережению государственных или публичных финансов. Эта экономия послужила нам хорошей помощью, которая позволила завершить те объекты, которые мы не рассчитывали завершить в 2018 году, или приступить к ремонту тех, которые мы не планировали в 2018 году. Я считаю, что это одна из самых эффективных программ по обеспечению публичной прозрачности использования финансирования. Думаю, что таким путем нужно и дальше двигаться. Поэтому мы на 2019 год подписали распоряжение, где рекомендовали и органам местного самоуправления, и коммунальным предприятиям, и всем участникам, которые выставляют предложения в электронной сети, присоединиться и все работы и закупки (в том числе - «допороговые») выставлять через систему «Прозоро», - сообщила руководитель области.Во время заседания комиссии рассмотрели ряд других вопросов, в том числе изменения, которые предлагается внести в областной бюджет 2019 года.