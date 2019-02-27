Амстердамский аэропорт Схипхол начал проверку аппаратов для распознавания лиц, которые помогут ускорить прохождение пассажиров через гейт.

Об этом сообщает «Вокруг света. Украина».Предполагается внедрить следующую схему: после регистрации на рейс пассажир сканирует свой паспорт, посадочный талон и лицо в специальном киоске, после чего отправляется на паспортный контроль и контроль безопасности; а далее у выхода на посадку лицо пассажира снова сканируется, и если «картинка» совпадает с той, что уже в базе, то система пропускает путешественника к самолету.Разработчики ожидают, что технология, которая обкатывается Схипхолом в партнерстве с гонконгской авиакомпанией Cathay Pacific, позволит ускорить процедуру посадки.Если тестирование посчитают успешным, сканирование лиц могут внедрить в аэропорту Амстердама во время прохождения предполетных проверок, чтобы пассажирам больше не нужно было демонстрировать свой паспорт и посадочный талон после регистрации в системе и проведения первоначального сканирования лица.