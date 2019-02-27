Участие в мероприятии, которое состоялось в ХНУ им. В.Н. Каразина 26 февраля, принял заместитель председателя ХОГА Анатолий Бабичев.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.Уже второй год подряд Украинский культурный фонд проводит конкурс для проектов креативного сообщества.- Год назад Харьковская область хорошо показала себя в этом проекте, - отметила директор Департамента по повышению конкурентоспособности региона Надежда Кривицкая. - По количеству поданных заявок и профинансированных проектов мы заняли третье место. Надеюсь, что в этом году Харьковщина подтвердит свой статус лидера.По словам заместителя председателя ХОГА Анатолия Бабичева, участие в программах Украинского культурного фонда помогает изменять статус Харьковской области как культурного центра.- Такую институцию как Украинский культурный фонд ждали очень давно, ведь с ее помощью можно реализовать то, на что у государства и областной власти не хватает средств. Идей у жителей Харьковской области много, - отметил Анатолий Бабичев.Представители программы «Обучение. Обмены. Резиденции. Дебюты» Екатерина Левченко и Ольга Запорожец рассказали участникам мероприятия о всех тонкостях, связанных с заполнением документов на участие в программе и ответили на вопросы.Для справки. Украинский культурный фонд - государственное учреждение, созданное в 2017 году на основании соответствующего Закона Украины с целью содействия развитию национальной культуры и искусства в стране, обеспечения благоприятных условий для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство. Деятельность фонда, согласно действующему законодательству, направляется и координируется Министерством культуры Украины.