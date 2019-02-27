Двадцать шестого февраля старший житель Харьковской области Онисим Куничкин отпраздновал свой 105-й день рождения.Об этом сообщают «Комментарии. Харьков».
Еще два года назад мужчина хозяйничал самостоятельно, сейчас же юбиляр через столь почтенный возраст, к сожалению, уже почти не слышит и не видит. Сейчас долгожитель живет с дочерью, уже пенсионеркой, а еще имеет внучку, правнучку и правнука.
Физическое состояние не мешает юбиляру быть в хорошем настроении, принимать поздравления от гостей, а также делиться воспоминаниями и «секретами» долголетия. Дает о себе знать военная выправка.
- Строевым бегать не могу, - шутит Анисим Васильевич. - С походной палкой, но не долго. Ноги во время войны находили много. Однажды, наверное, часов за 10-11, я прошел без остановки 70 километров. А секрета никакого нет: нужно не лежать, а трудиться, ходить, работать, думать.
Мужчина большую часть жизни был военнослужащим. С 1941 по 1945 воевал. Ветеран награжден 4 орденами и 26 медалями.
Также Анисим Куничкин работал инженером в совхозе, в управлении нефтегазовой промышленности, а на пенсию вышел аж в 70 лет.
- Он военный, мотался по всему Советском Союзе. А потом, как отслужил, пошел работать. Трудился, сколько мог, пока внучку не пришлось нянчить. Он никогда не злоупотреблял алкоголем и, как говорится, не гулял, в этом отношении я им горжусь. Отец очень порядочный, - поделилась дочь юбиляра Нелли Грабарь.
Она признается: и саму здоровье уже подводит, и старается держаться ради близких.
- Отец чувствует себя по-разному... Приходится водить его, ходить ему уже очень трудно, но мы стараемся поддерживать его состояние: режимом, витаминами, нормальным здоровым питанием, - рассказала дочь.