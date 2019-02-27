Юный американец Джексон Освалт из города Мемфис, штат Теннесси, стал самым молодым человеком в мире, которому удалось провести успешную ядерную реакцию.

Об этом сообщает УНИАН.По словам 14-летнего Джексона, ядерную лабораторию он создал в доме родителей два года назад, оснастив ее оборудованием на 10 тысяч долларов. Деньги на эксперименты ему дал отец.Освалт пояснил, что использует 50 тысяч вольт электричества, чтобы нагреть газ дейтерия, в результате чего происходит слияние ядер и высвобождение энергии.- Сначала я изучал, что другие люди делали со своими реакторами синтеза. Затем я составил список деталей, которые мне нужны. Я купил все на eBay. Нередко оборудование оказывалось совсем не тем, что мне было нужно. Поэтому приходилось модифицировать детали для своего проекта, — пояснил мальчик.Его отец Крис Освалт, который работает на компанию по производству медицинского оборудования, прокомментировал, что достижения его сына могут вызвать сомнения. Однако, по его мнению, они развеются со временем.Предыдущий рекорд принадлежит американцу Тейлору Уилсону, который начал заниматься исследованиями в области ядерной энергии в возрасте 14 лет.