ГП «Завод им. Малышева» в рамках программы импортозамещения освоил и начал серийное производство новых гусениц для БМП.

Гусеницы производят из  специальных сталей украинского производства.

Первые комплекты новых гусениц прошли испытания в воинских частях Минобороны. БМП на новых гусеницах одолела более 1000 км по бездорожью и дорогам с твердым покрытием без поломок.

Для пуска производства «Завод им. Малышева» освоил специальные технологические процессы в замкнутом цикле и создал новую производственную линию. Эти работы заняли менее шести месяцев,  сообщили в ГК «Укроборонпром».

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