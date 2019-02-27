ГП «Завод им. Малышева» в рамках программы импортозамещения освоил и начал серийное производство новых гусениц для БМП.

Гусеницы производят из специальных сталей украинского производства.Первые комплекты новых гусениц прошли испытания в воинских частях Минобороны. БМП на новых гусеницах одолела более 1000 км по бездорожью и дорогам с твердым покрытием без поломок.Для пуска производства «Завод им. Малышева» освоил специальные технологические процессы в замкнутом цикле и создал новую производственную линию. Эти работы заняли менее шести месяцев, сообщили в ГК «Укроборонпром».