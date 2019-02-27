На соревнованиях в канадском городе Принс Джордж харьковские паралимпийцы завоевали 15 медалей, в том числе шесть золотых.

Людмила Ляшенко (поражение опорно-двигательного аппарата, класс стоячие) заняла первые места в нескольких соревнованиях биатлонистов, а именно: в индивидуальной гонке, спринте, на средней дистанции и в смешанной эстафете. Два серебра Людмила завоевала в лыжных гонках (спринт и средняя дистанция). 3-е место лыжница получила на длинной дистанции лыжных гонок.

(поражение опорно-двигательного аппарата, класс стоячие) заняла первые места в нескольких соревнованиях биатлонистов, а именно: в индивидуальной гонке, спринте, на средней дистанции и в смешанной эстафете. Два серебра Людмила завоевала в лыжных гонках (спринт и средняя дистанция). 3-е место лыжница получила на длинной дистанции лыжных гонок. Оксана Шишкова (нарушение зрения) вместе со своим тренером-гайдом Виталием Казаковым завоевала первое место на средней дистанции лыжных гонок. Вторые места Оксана заняла на длинной дистанции и спринте в лыжных гонках, а также в спринте, индивидуальной гонке и на средней дистанции в биатлоне.

(нарушение зрения) вместе со своим тренером-гайдом Виталием Казаковым завоевала первое место на средней дистанции лыжных гонок. Вторые места Оксана заняла на длинной дистанции и спринте в лыжных гонках, а также в спринте, индивидуальной гонке и на средней дистанции в биатлоне. Виталий Лукьяненко (нарушение зрения) вместе с тренером-гайдом Борисом Бабаром занял первое место в индивидуальной гонке (биатлон) и второе – на средней дистанции (биатлон).

Участие в чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону принимали спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения из 17 стран мира. По итогам соревнований Национальная паралимпийская сборная Украины заняла первое общекомандное место с результатом 9 золотых, 16 серебряных и 17 бронзовых медалей. Большой вклад в общий успех внесли харьковчане, которые завоевали шесть золотых, восемь серебряных и бронзовую награду.Победителями и призерами чемпионата мира стали: