Днем 28 февраля по Харькову и области ожидаются порывы юго-западного ветра, 15-20 м/с.

28 февраля: облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой мокрый снег, дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 0-5° тепла. По городу: температура воздуха ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.1 марта: облачная погода. Небольшие осадки (мокрый снег, снег). На дорогах местами гололедица. Ветер северо - западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем от 1° мороза до 4° тепла.