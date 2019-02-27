27 февраля прошло заседание правления Харьковской областной организации Общества Красного Креста Украины.
– Команда ХОГА в течение последних лет очень плодотворно сотрудничает с волонтерским движением, с гражданскими инициативами. А Красный Крест – это образец волонтерского движения, – сказал заместитель председателя ХОГА.
Он отметил, что волонтерское движение существует во всех странах мира, даже наиболее развитых, потому что везде возникают вопросы, которые не могут решить государственные органы.
– Волонтерское движение – это мостик между властью и людьми, которые нуждаются в помощи. 5 лет назад Украина почувствовала всплеск волонтерского движения, и именно волонтерство спасло наше государство и Харьковскую область в том числе, – подчеркнул Михаил Черняк. – Что касается Красного Креста, то мы постоянно поддерживаем связь, сотрудничаем в решении многих вопросов. Именно Красный Крест был среди первых, кто помогал людям в Балаклее во время чрезвычайной ситуации, связанной с аварией на складах боеприпасов.
В ходе заседания Михаил Черняк передал почетную награду «Слобожанская слава» сотруднице областной организации Красного Креста Валентине Костенко.
Подводя итоги работы областной организации Красного Креста в 2018 году, ее руководитель Константин Башкиров отметил, что основными направлениями деятельности были помощь пострадавшим от военного конфликта на востоке, организация курсов первой помощи для граждан, медико-социальная и психо-социальная поддержка, помощь в розыске пропавших без вести и тому подобное.