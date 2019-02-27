Харьковчанка Ксения Макарущенко в составе сборной Украины заняла второе место в командных соревнованиях на чемпионате Европы по фехтованию среди кадетов.



Чемпионат прошел в итальянском городе Фоджа. Сборная Украины среди кадеток, в состав которой вошли харьковчанка Ксения Макарущенко, а также Ева Мазур из Хмельницкого, киевлянка Анна Чернышова и Дарья Садовая из Львова, стартовала в 1/8 финала, где победила сборную Греции со счетом 45:28. Затем украинки выбили из борьбы хозяек чемпионата итальянок – 45:37, а в полуфинале победили 45:44 россиянок.Соперницами по финалу стали шпажистки из Венгрии, которые выиграли встречу со счетом 45:38 и стали чемпионками. Украинкам досталось серебро.