С начала предвыборной кампании в Харьковской области открыто восемь уголовных производств, составлено два административных протокола.

В частности, 26 февраля в Изюмский отдел полиции обратилась жительница села Федоровка. Она сообщила, что по селу ходил неизвестный мужчина и раздавал листовки с фотографией кандидата в президенты Украины.В тот же день общественная организация «Опора» сообщила в Харьковский отдел полиции, что в начале февраля в поселке Котляры обнаружен информационный билборд, на котором отсутствовала информация о заказчике и другие исходные данные, требуемые законом «О выборах президента».27 февраля в 8:11 в Змиевской отдел полиции поступило сообщение о том, что на подъезде к городу Змиеву на дамбе через реку Мжа неизвестный повредил краской билборд кандидата в президенты Украины. Событие зарегистрировано в журнале единого учета. Устанавливаются свидетели, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.