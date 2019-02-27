Постоянная комиссия Харьковского облсовета согласовала предоставление в пользование Харьковской областной организации Украинского общества охотников и рыболовов охотничьи угодья в Золочевском районе.

Площадь угодий – 35 тыс. га.Как отметил начальник Харьковского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Зинченко, в соответствии со статьей 9 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте» к полномочиям областных советов входит решение вопросов предоставления в пользование охотничьих угодий. Предоставленный проект решения соответствует требованиям действующего законодательства Украины, сообщили в Харьковском облсовете.