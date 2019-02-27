Кабинет министров поручил Госкомтелерадио вместе с НОТУ усовершенствовать правила отбора на Евровидение.Об этом 27 февраля пишет Украинская правда.
Соответствующий проект правительственного решения, внесенный вице-премьером Вячеславом Кириленко, поддержали на заседании 27 февраля.
Отмечается, что правила должны изменить "с учетом обстоятельств, которые вызвали широкий общественный резонанс во время отбора представителя Украины для участия в Евровидении в 2019 году".
Кроме того, Кабмин обратится в Верховную Раду с просьбой безотлагательно принять закон об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории России и на оккупированных территориях.
- Если эти два дела будут реализованы, мы больше никогда не будем сталкиваться с такими вещами, которые имели место сейчас и всколыхнули общественность, - заявил Кириленко.
Напомним, певица Maruv стала победительницей конкурса за право представлять Украину на Евровидении-2019. Однако организаторы национального отбора отказались утвердить ее победу из-за гастролей в России. Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в РФ, однако Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявила, что ситуация с певицей "имеет признаки политизации". Вскоре стало известно, что Maruv не поедет на конкурс.
Исполнителя, который будет представлять Украину на Евровидении-2019, будут выбирать среди всех финалистов нацотбора. Ранее ехать на конкурс отказалась группа Freedom-jazz girls band, занявшая второе место, а 27 февраля - группа Kazka, которая стала третим финалистом нацотбора.