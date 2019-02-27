В полиции отказались сообщить подробности происшествия, сославшись на тайну следствия.

В Харьковской области задержали мужчину, сбежавшего из здания суда, рассказали в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области. При этом в полиции отказались сообщить подробности происшествия, сославшись на то, что следствие не предоставило такую информацию.25 февраля о побеге сообщили пользователи соцсетей. Они рассказали, что из Харьковского районного суда в Покотиловке сбежал 32-летний мужчина, обвиняемый в нанесении тяжких телесных повреждений и разбое.