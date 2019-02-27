28 февраля в галерее «Бузок» пройдет презентация книг «Харьков – столица конструктивизма» и «Харьков. 1941–1943».

Как отметили авторы проектов Габриел Михайлов и Владимир Бысов, книга «Харьков – столица конструктивизма» – совершенно новый фотоальбом со снимками города, на которых изображены здания в архитектурном стиле конструктивизма, который зародился в 1930-х годах и является характерной чертой Харькова той эпохи. «Харьков. 1941–1943» – это переиздание предыдущего фотоальбома. Почти половина книги – это новые фотографии из европейских и украинских архивов.Также в этот день творческая группа презентует книги об Одессе. Это фотоальбом «Привет из Одессы», основанный на открытках и исторических фотографиях, и «Одесса. 1941–1944. Неизвестные страницы» со снимками города времен Второй мировой войны. Это результат совместного труда харьковских и одесских авторов.