Военная контрабанда выявлена пограничниками Харьковского отряда в пункте пропуска «Гоптовка».

Военное снаряжение обнаружила служебная собака в рюкзаке 33-летнего харьковчанина, который ехал в Украину в автобусе «Белгород – Харьков», сообщили в Восточном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.В рюкзаке нашли несколько комплектующих к оружию, балаклаву, чехол для винтовки и девять подсумков к боеприпасам. Установлено, что рюкзак молодому человеку передал его знакомый в России, чтобы он отдал его третьим лицам в Харькове. Военное снаряжение изъято. В СБУ направлено уведомление о контрабанде (ст.201 УК Украины).