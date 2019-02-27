Испания признана самой здоровой страной в мире.

В рейтинге «Индекс самых здоровых стран», составленном изданием Bloomberg, ей удалось обойти Италию. В список вошли 169 стран, которые были оценены в соответствии с факторами, влияющими на общее состояние здоровья.Известно, что Испания заняла шестое место в предыдущем рейтинге, опубликованном в 2017 году. Таким образом, ей удалось преодолеть сразу пять позиций.Далее в рейтинге идут Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, а также Норвегия и Израиль.Украина оказалась в числе стран с довольно низким уровнем «здоровья», наряду с соседними Россией и Беларусью.