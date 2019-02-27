Танк имеет активную и пассивную защиту, которая поможет защитить его от новейшего вражеского оружия.

Отмечается, что, вероятно, последняя версия танка – лучшая в мире, информирует zik.ua Наиболее очевидны новые особенности M1A2C – это системы активной защиты автомобиля Trophy и дополнительная броня на передней части башни.Trophy использует радар, чтобы обнаружить приближение снарядов и ракет, а потом стреляет крошечными снарядами, чтобы перехватить боеприпасы. ВС США собираются также установить новую систему на старые танки Abrams M1.M1A2C – это последний вариант Abrams для запуска в производство. Конгресс выделил для армии $1,5 миллиарда на покупку 135 М-1 в General Dynamics в 2019 году.Танки Abrams получили крупное обновление в 1986 году, когда на них установили 120-миллиметровые пушки. Эта модель получила название M1A1. Сухопутные войска и морской десант США купили 5,2 тысячи таких танков до 1992 года. Сейчас тысяча представителей этой модели несут активную службу в сухопутных войсках и в морском десанте, а также в Национальной гвардии. Еще три тысячи законсервированы.