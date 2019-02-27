В новый тариф на проезд в Харьковском метрополитене включены расходы, не связанные с оказанием услуг по перевозке пассажиров.

О результатах проверки сообщает пресс-служба территориального отделения АКМУ.«В ходе проверки экономического обоснования установления новой стоимости проезда территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины предварительно установлено, что в калькуляцию включены расходы, не связанные с оказанием услуг по перевозке пассажиров и противоречат Порядку формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (метрополитена), утвержденного приказом Министерства транспорта и связи Украины от 05.03.2007 № 191, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 27.03.2007 за № 276/13543», - сказано в сообщении.Соответствующие данные направлены в прокуратуру Харьковской области.Отметим, что на сессии горсовета 27 февраля депутаты поддержали увеличение цены на проезд в метро до 8 гривен, троллейбусах и трамваях - до 6 гривен.Напомним, что по факту невыполнения решения суда Харьковским горсоветом открыто уголовное производство. Прокуратура области внесла в ЕРДР сведения по ч. 2 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами).