Перевод часов на час вперед летом и зимой на час назад регламентируется постановлением Кабмина от 13.05.96 №509 о порядке исчисления времени на территории Украины.

С 30 на 31 марта 2019 года в 03:00 стрелки часов украинцы переведут на один час вперед, информирует ЛИГА «Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 03:00 на один час вперед и в последнее воскресенье октября в 04:00 на один час назад», — говорится в документе.Обратный переход на зимнее время в этому году состоится 27 октября.На сегодняшний день нет однозначного мнения относительно перехода на зимнее и летнее время. Осенью 2011 года после непродолжительных споров в Верховной Раде решили оставить страну навсегда в летнем времени. Однако позже система перехода на зимнее время была сохранена.Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен в Великобритании в 1908 году.Медики для того, чтобы уменьшить негативное влияние перехода на летнее время на организм человека рекомендуют оптимизировать физические и эмоциональные загрузки, соблюдать здоровую диету, увеличить время прогулок на свежем воздухе, стараться не спать накануне днем и минимум за час до сна стоит прекратить пользоваться гаджетами.