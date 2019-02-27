Австралийское подразделение авиаконцерна Boeing представило свою новую разработку – беспилотный истребитель, который будет выполнять роль ведомого для пилотируемых машин и способен выполнять полеты самостоятельно.

Как сообщает ЗН со ссылкой на The Guardian, воздушное судно разработано совместно с правительством Австралии, которое вложило в разработку прототипа 40 миллионов долларов.Отмечается, что это первое австралийское боевое воздушное судно со времен Второй мировой войны и крупнейшее вложение Boeing в разработку беспилотных систем за пределами США. Длина воздушного судна составит 11,6 метров, дальность его полета составляет 3704 километра.Boeing Airpower Teaming System сможет решать самые разные задачи благодаря модульности. На первом этапе разработчики намерены сфокусироваться на разведывательных возможностях и ведении радиоэлектронной борьбы.Первый полет истребителя запланирован на 2020 год.