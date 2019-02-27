Глава ХОГА Юлия Светличная приняла участие в открытии новой научно-исследовательской лаборатории, которая появилась в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.Н. Бекетова.

Лаборатория создана совместно с Харьковским плиточным заводом, сообщает корреспондент «Вечернего Харькова» Глава области пообщалась с руководством вуза и научными сотрудниками.За плодотворную научно-педагогическую деятельность, высокие достижения в реализации государственной политики в области национального образования и личный вклад в подготовку кадров Юлия Светличная наградила доцента кафедры химии, кандидата химических наук Галину Гурину.