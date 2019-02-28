Пограничники задержали гражданина Украины, который был членом незаконного вооруженного формирования "Восток" и известен тем, что почти два месяца охранял обломки самолета Boeing 777 рейса MH17.

Об этом, как информирует ЗН, сообщил 27 февраля пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).Указывается, что 41-летний мужчина в июле 2014 года, после отбывания наказания за изнасилование, решил добровольно присоединиться к боевикам. Он пребывал на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области и неоднократно видел преступления боевиков. По его словам, однажды расстреляли местную жительницу за то, что она не выполнила требований оккупантов.В ГПСУ отметили, что в соцсетях нашли фото, на которых задержанный фотографируются на фоне обломков сбитого Boeing. Он подтвердил информацию о том, что ракета, которой сбили пассажирский самолет, выпустили из района оккупированного тогда села Грабово Шахтерского района.В ноябре 2014 года задержанный дезертировал и скрывался в оккупированном Енакиево. В феврале 2019 года решил наладить "мирную" жизнь и переехал в Торецк, где его и задержали, отметили в ведомстве.После его задержания правоохранители внесли данные в ЕРДР об обнаружении признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).Напомним, 17 июля 2014 года над городом Шахтерск Донецкой области с экранов радаров пропал "Боинг-777", принадлежавший "Малайзийским авиалиниям" и совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. В катастрофе погибли экипаж и пассажиры самолета – все 298 человек, включая 80 детей.