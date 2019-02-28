Бессонница является генетическим расстройством. Учёные обнаружили 57 участков ДНК, которые увеличивают риск развития бессонных ночей, а также в два раза повышают вероятность сердечно-сосудистых болезней.

Об этом сообщает МедикФорум.Исследователи из Центрального госпиталя Массачусетса пришли к выводу о том, что бессонница является наследственным расстройством, которое также увеличивает риск болезни коронарных артерий. В ходе наблюдений за более чем 450 000 человек исследователи выделили 57 участков ДНК, увеличивающих риск бессонницы. Эти гены не только мешают нам нормально спать по ночам, но и повышают вероятность болезни коронарных артерий почти в два раза. А эта болезнь приводит к стенокардии и даже сердечной недостаточности. Исследователи надеются, что открытие роли данных генов поможет в разработке более персонализированных методов лечения, направленных на уязвимые ДНК пациентов.«Бессонница оказывает действительно существенное негативное влияние на здоровье миллионов людей из разных стран мира, - как подчеркивают исследователи. - Теперь по результатам нашего открытия, можно предположить, что депрессия и болезни сердца являются результатом устойчивой непроходящей бессонницы. Следовательно, наши коллеги могут воспользоваться этими данными для разработки нового поколения направленных на гены лекарств, эффективно защищающих пациентов сразу от нескольких серьёзных расстройств, включая болезни коронарных артерий, приводящие к сердечно-сосудистым заболеваниям».От бессонницы по разным оценкам страдает от 10% до 20% всего населения нашей планеты. По мнению ученых, каждый третий случай бессонницы можно считать наследственным, это подтверждают наблюдения за близнецами и за случаями бессонницы в семьях. Бессонница связана с тревожными расстройствами, алкоголизмом, депрессиями и заболеваниями сердца. До последнего времени отсутствовало четкое понимание того, как именно нехватка сна приводит ко всем этим недугам.