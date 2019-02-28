Исследователям также удалось обнаружить несколько скульптур эпохи Нового царства.Об этом сообщает ЗН.
Команда археологов из Швеции и Египта обнаружила в Гебель эс-Сильсила мастерскую по обработке песчаника эпохи Нового царства (1550-1069 год до нашей эры) и несколько древних скульптур, сообщает Ahram Online. В частности, в мастерской была найдена статуя криосфинкса (существо с телом льва и головой барана).
Длина статуи составила пять метров, высота – три метра, а ширина – 1,5 метра. По мнению ученых, она была создана во времена правления Аменхотепа ІІІ, представителя XVIII династии (1391-1351 год до нашей эры). Кроме того, была обнаружена также часть меньшего криосфинкса, который, предположительно, был изготовлен учеником во время тренировки.
Ученые предполагают, что обе статуи сохранились в черновом варианте и были готовы к транспортировке, но большая из них раскололась пополам. Позже они оказались погребены под слоем песка.
Также ученые нашли в мастерской скульптуру урея (изображение богини-кобры Уаджит), которая была деталью головного убора фараонов. Исследователи предполагают, что он должен был увенчать голову большего сфинкса. Обнаружены были также неоконченная скульптура сокола и фрагменты обелиска.