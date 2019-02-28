Украинский фристайлист Александр Абраменко заявил о том, что пропустит сезон 2019/20.

Об этом сообщает ЗН.– Хотелось уйти в отпуск на хорошей ноте, однако не судилось. Еще после Олимпиады у меня были мысли о том, чтобы отдохнуть, ведь это были для меня четвертые подряд Олимпийские игры.Это сложно физически и морально, даже не было времени нормально отдохнуть. Думал уйти после Кореи, но удержал чемпионат мира, ведь у меня еще не было медалей. Пришлось готовиться.В следующем году буду лечиться, восстанавливаться, и тогда с новыми силами – на чемпионат мира, - сообщил спортсмен.Абраменко выиграл "серебро" чемпионата мира-2019, а в прошлом году стал олимпийским чемпионом в Пхенчхане.