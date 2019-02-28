Считавшийся вымершим тайваньский дымчатый леопард был замечен вновь, на острове Тайвань.Об этом заявили охраняющие деревни рейнджеры, пишет Корреспондент со ссылкой на Pickle.
Они также отметили, что хищник попадался им на глаза дважды, когда они патрулировали юго-восточную часть острова.
Этот вид хищников признали вымершим в 2013 году. При этом последний раз леопарда видели еще в 1983 году.
Профессор естествознания из Национального университета Тайдуна Лю Чиунг-си отметил, что верил в существование леопарда по сей день. Он также добавил, что животные не попадались на глаза человеку, поскольку в последние десятилетия проявляли предельную осторожность.