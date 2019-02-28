Экономия бюджетных средств в 2018 году позволила увеличить количество объектов в Харьковской области, в которых провели ремонт.

Об этом сообщила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная во время заседания постоянной комиссии Харьковского областного совета по вопросам социально-экономического развития региона и международного сотрудничества.На заседании комиссии обсудили вопросы, которые вынесут на рассмотрение очередной сессии Харьковского областного совета 28 февраля. Среди них – отчеты об исполнении областного бюджета и Программы экономического и социального развития Харьковской области в 2018 году.– Нам удалось построить программу социально-экономического развития так, чтобы она имела и экономический рычаг роста, и социальную направленность. Такой баланс трудно выдержать, – отметила Юлия Светличная, после выступлений руководителей профильных департаментов.Все показатели, которые были запланированы в программе, выполнены или перевыполнены. Так, индекс промышленного производства по итогам года составил 102,9% (больше целевого показателя на 1%).– В промышленности области третий год подряд наблюдается рост производства. Особенно заметна положительная динамика в развитии машиностроения. За 2018 год объемы производства увеличились на 5,6%, а если мы возьмем показатели за последние три года, то это плюс 26%. Как следствие, в 2018 году финансовый результат крупных и средних промышленных предприятий достиг 3,6 млрд грн прибыли, – привел данные директор Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрей Колос.По информации директора Департамента экономики и международных отношений ХОГА Андрея Колоса, в промышленности за год было создано 4400 рабочих мест, а средняя зарплата составила 9682 грн.Положительные результаты продемонстрировали и аграрии, индекс валовой продукции в сельском хозяйстве составил 106%. Выросли объемы капитальных инвестиций в строительство (за три квартала 2018 года – на 9,5%). В области ввели в эксплуатацию 582,5 тыс. квадратных метров жилья (на 67% больше, чем за аналогичный период 2017 года). Что касается финансирования строительства, ремонта и реконструкции за счет средств областного бюджета, то в 2018 году по программе соцэконом развития было профинансировано 503 объекта.– Для сравнения, в 2016 году таких объектов было реализовано 236, в 2017-м – 173, – уточнил Андрей Колос.Увеличить количество объектов, ремонтов и реконструкций, осуществляемых за областной счет, удалось это во многом благодаря экономии средств на публичных закупках.– Доходная часть бюджета 2018 года выполнена на 100,6%, расходная – на 95,4%. По всем распорядителям была экономия средств, в основном связанная с участием в тендерах госзакупок Prozorro, – сообщил директор Департамента финансов ХОГА Сергей Овсянников.Глава ХОГА Юлия Светличная отметила, что таких результатов удалось достичь благодаря плодотворному сотрудничеству с международными партнерами.– Мы внедрили отдельную пилотную программу, которая не реализуется ни в одном другом регионе, что помогло нам более четко подходить к экономии государственных или публичных финансов. Экономия послужила хорошим подспорьем, позволила завершить объекты, которые мы не рассчитывали закончить в 2018 году, или начать ремонт, который мы в прошлом году не планировали, – рассказала руководитель области. – Я считаю, что это одна из самых эффективных программ по обеспечению прозрачности использования финансов. Думаю, что нужно и дальше двигаться таким путем. Поэтому на 2019 год мы подписали распоряжение, где рекомендовали и органам местного самоуправления, и коммунальным предприятиям, и всем участникам, которые выставляют предложения в сети, присоединиться и проводить как продажи, так и закупки через систему Prozorro.Во время заседания комиссии рассмотрели ряд других вопросов, в том числе изменения, которые предлагается внести в областной бюджет 2019 года.