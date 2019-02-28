На Харьковщине продолжается систематическое и комплексное развитие районов.

Открыл свои двери самый большой ФОК на Харьковщине

Есть условия для соревнований высокого уровня

На Харьковщине стартует строительство еще трех спорткомплексов

В Красноградской ЦРБ продолжается капитальный ремонт

В приоритете главы области развитие социально-гуманитарной сферы

Впереди грандиозные планы по развитию области

На днях глава области Юлия Светличная побывала с рабочим визитом в Красноградском районе, где открыла новый — самый большой в регионе — физкультурно-оздоровительный комплекс, проверила ход ремонтных работ в районной больнице, проведала семьи новоселов-переселенцев и вручила новое оборудование спасателям.Старое здание спортшколы, построенное полвека назад, уже не в силах вместить всех желающих заниматься спортом, количество которых в Красноградском районе растет с каждым днем. И вот спортсмены собрались уже в новом физкультурно-оздоровительном комплексе – самом большом на Харьковщине. На открытии межрайонного турнира по волейболу на Кубок председателя ХОГА Юлия Светличная поздравила участников, гостей и всех красноградцев с завершением строительства главного спортивного сооружения района.— Мне очень приятно побывать на открытии Дворца спорта, которого так давно ожидал район. Супер-условия для того, чтобы спортивная школа Красноградщины развивалась, — сказала глава области. — У вас очень хорошие спортивные традиции. Вашими земляками сегодня гордится Украина. Но наше будущее — это наши дети и их достижения. А для того, чтобы юное поколение могло показать спортивное вдохновение, нужно создавать условия. У вас в районе строятся спортивные, легкоатлетические площадки, но такого физкультурно-оздоровительного комплекса, я думаю, вы ждали долго. Столь ярким объектом начинается новая эра жизни Харьковской области и всей Украины. Так будет и дальше — власть должна отвечать за свои слова реальными результатами.В здании, построенном с нуля, — тысяча квадратных метров для занятий. Одновременно здесь могут заниматься 900 человек. В комплексе работают секции футбола, баскетбола, спортивных танцев, карате, тяжелой и легкой атлетики. Количество отделений будет расширяться — так, для ФОКа уже приобрели оборудование для бокса и волейбола.По словам директора Красноградской детско-юношеской школы Владимира Прохватыло, за счет того, что добавились площади – увеличилось количество детей, которые будут заниматься спортом.— Появились и новые виды спорта – такие, как бокс, фитнес, художественная гимнастика, — перечисляет он.А главное, с удовлетворением отмечают тренеры, сейчас есть все условия для соревнований самого высокого уровня.— Есть ринги для профессиональных спаррингов, созданы все условия для занятий, — говорит руководитель военно-спортивного клуба Владимир Зибаров, — Мы сможем на базе ФОКа проводить областные и межобластные соревнования.Председатель Красноградской райгосадминистрации Евгений Третьяков сообщил еще одну хорошую новость.– В 2016 году наш район занимал по развитию спорта тридцатое место в области, а сегодня Красноградщина завоевала первое место по результатам 2018 года, — с гордостью глава района. — Так что мы с вами построили не просто помещение – мы построили спорт Красноградщины. Хотел бы поблагодарить Юлию Александровну, потому что знаю, как она поддерживает спорт и молодежь. Спасибо за эту поддержку…Во время мероприятия Юлия Светличная передала руководству ФОКа сертификат на новое медицинское оборудование.С начала года это уже второй физкультурно-оздоровительный центр, открытый на Харьковщине.— Мы комплексно поддерживаем спорт в Харьковской области и стараемся сделать все для того, чтобы у детей были условия для занятий спортом. Сейчас открыли физкультурный комплекс в Красноградском районе. Неделей ранее – подобный спортивный центр в Золочевском районе, где огромное количество секций доступно для всех жителей, — говорит Юлия Светличная.И это еще не все — в этом году начнутся работы во строительству еще трех физкультурно-оздоровительных комплексов.— Сегодня мы начинаем строительство еще трех новеньких ФОКов — в Дергачевском, Краснокутском и Чугуевском районах. И будем делать все, чтобы в каждом из 27 районов Харьковской области были такие красивые спортивные центры и современные условия, – сообщила председатель ХОГА.Также Юлия Светличная ознакомилась с ходом капитальных ремонтных работ в Красноградской центральной районной больнице и дальнейшими планами ее развития.В этом медучреждении оказывают медицинскую помощь жителям четырех районов области: Красноградского, Кегичевского, Сахновщинского и Зачепиловского. Сейчас в Красноградской ЦРБ продолжается капитальный ремонт.— Красноградскую больницу мы начали реконструировать несколько лет назад. И охватили ремонтами комплексно три здания. Уже утеплены фасады и заменены окна. Будем и в дальнейшем делать все, чтобы в палатах было тепло, а больница получала новое оборудование. К этому привлекаем государственные, областные и районные средства, — отметила Юлия Светличная.За несколько последних лет в Красноградской ЦРБ капитально отремонтировали пищеблок, утеплили терапевтический, хирургический и поликлинический корпуса, отремонтировали ряд отделений (в том числе гинекологическое и родильное). Работы продолжаются в инфекционном отделении. В 2019 году здесь планируют отремонтировать крыши хирургического корпуса, поликлиники и патологоанатомического отделения.— Мы получили много нового медицинского оборудования. Например, для физиотерапевтического отделения закупили 35 аппаратов. Получили аппараты УЗИ, цифровой флюорограф, новое лабораторное оборудование — микроскопы, химические анализаторы. Есть вся аппаратура, которая позволяет более качественно делать медицинскую диагностику. Закуплено большое количество эндоскопической аппаратуры, которая позволяет сделать операции. В общем, делается очень много, — рассказал главный врач Краснокутской ЦРБ Александр Колодяжный.В планах — реконструкция под хоспис почти столетней постройки, которая пустует последние 30 лет.Юлия Светличная отметила, что развитие сферы здравоохранения в области является приоритетным.— В целом около 30 объектов — районных, областных и городских больниц — охвачены частичным или капитальным ремонтом. Делаем все, чтобы медицинское звено было комфортным и доступным для людей, — сказала председатель ХОГА.Кроме того, в области реализуется отдельная программа — развития сельской медицины.— В этом году планируем построить 30 новеньких сельских амбулаторий. Там, где необходимо делать ремонт — выделяем финансирование, чтобы поддерживать существующую инфраструктуру, где нужно строить новое — начнем строить. Если необходимо проконсультироваться с узкими специалистами, будет работать телемедицина, — говорит Юлия Светличная.Медицинская сфера, по словам главы Харьковщины, должна быть доступной для всех. Это основное, к чему нужно стремиться.— Поэтому на 2019 и два последующих года у нас в приоритете — развивать в области социально-гуманитарную сферу, — отмечает руководитель Харьковщины. — И в дальнейшем продолжим делать ремонт в больницах, детских садах, в образовательной сфере и уделять внимание тем направлениям, которые нужны людям.В ходе визита в Красноградский район председатель ХОГА ознакомилась с условиями проживания 12 семей переселенцев, которые заехали в новые квартиры. А также передала сертификаты на необходимую оргтехнику спасателям Красноградского отдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.Впереди у областной власти – грандиозные планы по дальнейшему развитию районов Харьковщины.— Впереди у нас еще много планов. Это ремонты больниц, детских садиков, школ, строительство спортивных комплексов, спортивных площадок, освещение, коммунальные сети… Еще многое нужно сделать, — сказала Юлия Светличная.