С оборудованием и работой CENTR CERAMIC LABORATORY ознакомилась председатель ХОГА Юлия Светличная, которая посетила вуз 27 февраля.

В состав современного лабораторного центра CENTR CERAMIC LABORATORY , который будет работать в ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, входят научно-исследовательская, учебно-образовательная и технологические лаборатории. Здесь студенты вуза смогут не только изучить ассортимент и разнообразные области применения керамических материалов, но и технологию производства - от входного контроля сырья до всех производственных циклов. Особенностью центра является проведение исследовательских инновационных работ с использованием возможностей университета для улучшения качества керамической плитки, разработки энерго- и ресурсосберегающих технологий.Создан центр совместно университетом и Харьковским плиточным заводом.– То, что Харьковщина – это научный центр, мы понимаем и уважаем наши традиции. То, что промышленность Харьковщины - это один из самых мощных элементов развития и будущего Харьковщины, мы тоже знаем. Но для того, чтобы смотреть вперед, нам нужно объединять усилия теории и реального сектора экономики. И именно такие центры, такие лаборатории (а их в прошлом году было открыто 7) является воплощением объединения усилий, – отметила Юлия Светличная.Она подчеркнула, что лабораторный центр в ХНУГХ является первым, который откроется в этом году, но далеко не последним.По информации ректора Харьковского национального университета городского хозяйства Владимира Бабаева CENTR CERAMIC LABORATORY является уникальным для Украины. Обучать студентов будут преподаватели из ряда вузов, в которых ранее при разных обстоятельствах было остановлено подготовку специалистов по керамическому производства.– Мы смогли восстановить эту специальность. В 2017 году был подписан контракт и за два года нам удалось запустить мощную программу обучения. Ежегодно 64 студента проходят практику по 16 специальностям на плиточном заводе. У нас есть программа дуального образования – студенты учатся и в вузе, и на технологиях завода. На предприятии работают 36 выпускников нашего университета, – сказал Владимир Бабаев. – Большое спасибо от нашего коллектива за поддержку, за возможность работать, за помощь, которую вы оказываете, мы вас не подведем.Владимир Бабаев также отметил, что в марте будет открыта еще одна лаборатория – лаков и красок.– Важно внедрять новые технологии, готовить качественных и квалифицированных специалистов именно начиная с вуза, ведь обученные кадры – это будущее каждого завода. Поэтому введение таких проектов очень актуально. Единство – это развитие. А объединение науки и реального сектора экономики - это стратегическое развитие Харьковской области, – подчеркнула председатель ХОГА.Председатель Наблюдательного совета ЗАО «Харьковский плиточный завод» Валентин Шеветовский отметил, что Харьковщина имеет все конкурентные преимущества для того, чтобы зайти на рынок Европейского Союза. Что касается плиточного завода, то предприятие вдвое увеличило планы по экспорту в Польшу, Германию, Великобританию.– Мы будем двигаться в Европейский Союз. Далеко не во всех регионах Украины есть такая поддержка индустриализации государства, как есть на Харьковщине. Валовой национальный продукт напрямую зависит от количества предприятий, и понимание необходимости открытия заводов, к сожалению, есть не во всех регионах Украины. Харьковщина здесь является образцом, на мой взгляд. Поскольку областная государственная администрация, председатель ХОГА Юлия Светличная поддерживает и способствует внедрению новаций, – отметил Валентин Шеветовський.Коммерческий директор Харьковского плиточного завода Назар Ванюшин в свою очередь отметил, что открытие центра позволит готовить практических специалистов, которые смогут прийти на предприятие и сразу работать.– Сейчас в Украине курсы по керамике или вообще отсутствуют, или существуют в очень теоретической плоскости. Практика чрезвычайно важна. Наши специалисты консультировали, помогали выбирать оборудование для центра, прописывали технологический регламент и они будут помогать преподавать здесь, – сказал Назар Ванюшин. – Надо развивать такой подход партнерства между властью, бизнесом и наукой для того, чтобы совместно готовить тех специалистов, которые реально нужны реальному сектору экономики.