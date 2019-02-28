Уточнить информацию о себе и членах семьи, проверить правильность внесения своих персональных данных в Государственный реестр избирателей и даже получить консультацию по ходу предвыборной кампании не выходя из дома – появилась новая электронная услуга для украинцев.

Если с интернетом не на «ты»

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. В этот день назначен первый тур голосования за кандидатов на пост главы государства. Чтобы воспользоваться своим избирательным правом и исполнить гражданской долг, лучше заблаговременно найти свою фамилию в списках.Теперь это стало возможным проверить не выходя из дома. Что для этого нужно, корреспондент «Вечернего Харькова» проверил на себе. На официальном сайте Государственного реестра избирателей есть специальный электронный сервис, с помощью которого нужно создать Личный кабинет избирателя и сделать соответствующий запрос.В разделе «Перевірка включення» нужно заполнить поля информацией о себе, указав Ф.И.О., дату рождения, электронную почту, а также место проживания – область, район или город, другой населенный пункт, городской район. И нажать кнопку «Перевірити вказані дані». На указанный в поле e-mail придет письмо от ГРИ (admin@drv.gov.ua), в котором будет указан восьмизначный код подтверждения. Его нужно скопировать, вставить в указанное окно и нажать «Відправити на опрацювання». Действителен он в течение 15 минут. После этих операций на экране появится окно, в котором будет указано, числитесь ли вы в списках избирателей, а также адрес избирательного участка, на котором вы можете проголосовать за кандидата в президенты.Как отметил руководитель Службы Государственного реестра избирателей Александр Стельмах, с начала предвыборной кампании сервисом уже успели воспользоваться почти 300 тыс. избирателей, свои вопросы Центральной избирательной комиссии задали более полутора тысяч украинцев.Если интернет по каким-то причинам вам недоступен, в списке избирателей себя можно найти по месту голосования. Не позднее 22 марта 2019 года на избирательных участках появятся предварительные списки; на следующий день их предоставляют для общего ознакомления. Также можно прийти с паспортом в отдел ведения ГРИ по месту регистрации. Такие отделы есть в каждом районе Харькова.Если избиратель обнаружил, что не включен в списки, он может обратиться в орган ведения реестра по месту проживания и написать заявление о включении в списки избирателей. Не забудьте захватить копию паспорта и сам паспорт для идентификации личности. Имейте в виду, заявление можно подать не позднее чем за пять дней до выборов, то есть до 26 марта 2019 года.Именные приглашения на выборы должны прийти не позднее чем за десять дней до дня голосования в первом туре и не позднее чем за три дня до даты повторного голосования. Голосовать можно лишь на том участке, где гражданин включен в список избирателей. Необходимо при себе иметь оригинал паспорта.Индустриальный район: пр. Архитектора Алешина, 44, тел.: 725-27-50, 393-15-09, 725-27-49.Киевский район: ул. Чернышевская, 55, тел.: 725-32-84, 725-32-85.Московский район: ул. Юрьевская, 8, тел.: 732-75-18, 725-29-72, 725-29-73.Немышлянский район: пр. Петра Григоренко, 17, тел.: 725-32-65, 357-05-29, 725-26-05, 725-32- 67.Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 11, тел.: 712-31-72, 712-43-47, 712-50-67.Основянский район: ул. Богдана Хмельницкого, 11, тел.: 725-00-27, 725-00-29.Слободской район: ул. Плехановская, 42, тел.: 732-19-77, 725-26-40, 732-70-72.Холодногорский район: ул. Благовещенская, 34, тел.: 760-76-49, 760-76-50, 760-76-51, 760-76-52.Шевченковский район: пр. Науки, 17а, тел.: 702-11-20, 702-11-04, 725-29-98.