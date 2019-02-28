Государство должно делать все, чтобы создать необходимые условия для людей, которые, спасаясь от войны, покинули свои дома, уверена глава Харьковщины Юлия Светличная.

На днях руководитель области посетила семьи переселенцев , которые въехали в новые квартиры на Красноградщине.В Харьковской области живут около 130 тысяч переселенцев. Большинство из них, по данным Минсоцполитики, возвращаться обратно уже не собирается.— Харьковская область является лидером по многим позициям. Но если брать проблему внутренне перемещенных лиц, – Харьковщина действительно приняла очень много людей, граждан Украины, которые вынуждены были переехать из временно оккупированной территории. И она их приняла, как родных, – отметил глава Минсоцполитики Андрей Рева.Юлия Светличная уверена: государство должно делать все для того, чтобы создать необходимые условия для людей, которые временно утратили собственное жилье. Общие усилия власти должны быть направлены на помощь людям.— Сейчас в области шесть объектов находятся на реконструкции благодаря поддержке международных партнеров, в том числе Фонда социальных инвестиций по программе правительства Германии. Уже три объекта сданы, еще три находятся на реконструкции, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться такой хорошей возможностью — бесплатно получить хорошую квартиру на время пребывания на Харьковщине, — сказала глава области.Летом прошлого года в Богодухове открыли первое социальное общежитие для переселенцев. Многодетные семьи, пенсионеры и люди с инвалидностью – всего десять семей – живут здесь бесплатно, оплачивают только коммуналку. На этом областные власти не остановились – и вот уже 12 семей переселенцев получили квартиры в Красноградском районе. С условиями проживания новоселов ознакомилась глава области Юлия Светличная во время рабочей поездки на Красноградщину.Раньше в двухэтажном здании поселка Опытное размещался лабораторный корпус опытной станции сельхозинститута, которая долгое время пустовала. Теперь здесь находится социальное общение для переселенцев. Чтобы создать жилье для внутренне перемещенных лиц, здание полностью реконструировали, заменив крышу, окна, двери и коммуникации. А также провели ремонт в будущих жилых помещениях. Сейчас здесь размещаются четыре двухкомнатные квартиры на 45 квадратных метров и восемь однокомнатных квартир по 26 квадратных метров. Реконструировали здание за счет правительства Германии – по проекту помощи внутренне перемещенным лицам «Содействие развитию социальной инфраструктуры».По словам красноградского городского головы Владимира Максима, здесь были голые стены без окон и дверей. Теперь это новый дом — восстановленный по современным технологиям.— В здании установлены энергосберегающие окна и двери, а каждая квартира имеет индивидуальные счетчики тепла и воды, — сказал Владимир Максим. — Хочу от имени громады поблагодарить председателя облгосадминистрации Юлию Светличную, потому что без положительного инвестиционного климата, без доверия к власти сюда бы ни копейки не вложили.Руководитель Харьковщины Юлия Светличная посетила новые дома, чтобы проверить условия проживания людей и лично познакомиться с новоселами.— Сегодня посетили здание, в котором 12 квартир для внутренне перемещенных лиц. Хорошие условия для того, чтобы начать новую жизнь или дождаться момента, когда можно будет вернуться домой, — отметила губернатор.Анна Кузьмина с тремя детьми приехала в Харьковскую область в 2014 году с Луганской области, долгое время снимала дом в селе Звездное на Красноградщине. И вот наконец-то въехала в новую двухкомнатную благоустроенную квартиру, о которой семья и мечтать не могла.– Конечно, нам все нравится. Мы очень рады, что нам дали жилье с ремонтом и даже подарили кровати и диваны для детей. У нас двухкомнатная квартира, есть кухня, ванная. И вода, и свет, и плита уже установлены и мы, конечно, безумно рады, — не скрывает своего счастья переселенка.Семья Веры Дзюбенко оказалась на Красноградщине в июле 2014-го. Сейчас женщина работает в местной центральной районной больнице. Вместе с новым жильем ее сынишка Михаил получил еще один неожиданный подарок — Юлия Светличная вручила ему велосипед.— Я знаю, что ты увлекаешься ездой на велосипеде. И недавно случилась неприятность — у тебя «увели» велосипед. Чтобы ты продолжал заниматься спортом, мы передаем тебе сегодня «железного коня», — улыбается Юлия Светличная. — Если решишь заняться профессионально спортом — мы будем только рады. Нам в Харьковской области нужны успешные спортсмены.Мальчик рад неожиданному подарку.— Спасибо. Я вас понял, — поблагодарил Михаил и пообещал хорошо учиться и развиваться в спорте.