В Украине стартует призывная кампания. Весной этого года Харьковщина отправит в армию полторы тысячи юношей.

В погранслужбу отправят больше срочников

С какого возраста юноша становится призывником?

Что делать призывнику, если не получил повестку?

Неявка в военкомат по повестке: штраф или тюрьма?

Кому отсрочка, а кому освобождение?

По словам военного комиссара областного военного комиссариата полковника Юрия Калгушкина, особенностью весеннего призыва 2019 года являются более длительные сроки его проведения.– Продлится весенняя призывная кампания, в отличие от прошлогоднего призыва, не два (апрель-май), а три месяца – с 1 апреля по 31 июня, – уточняет Юрий Калгушкин. – Март – подготовительный месяц, а время отправки – апрель, май, июнь.В этом году план для Харьковской области, по сравнению с прошлогодним призывом, не изменился -- полторы тысячи человек с учетом резерва.– Призывать будем в Вооруженные силы Украины, в Национальную гвардию, в Государственную пограничную службу и Государственную специальную службу транспорта, – рассказывает Юрий Калгушкин. – Еще одна новация этого года – количество призывников в Госпогранслужбу, по сравнению с осенним прошлогодним призывом, выросло в целом по Украине более чем на полторы тысячи. Связано это с тем, что Вооруженные силы больший акцент сейчас делают на контрактную службу, а Госпогранслужба – на срочников. Контрактники идут туда не очень охотно, поскольку денежное содержание там ниже, чем в ВСУ.Призыву, по словам Юрия Калгушкина, подлежат юноши 20-27 лет. То есть граждане указанной возрастной категории, которых в военкомате признали годными к строевой подготовке и не имеющие оснований для освобождения или отсрочки от службы в армии, обязаны пройти службу в рядах Вооруженных сил.– Этот возрастной ценз действует два года, – уточняет Юрий Калгушкин. – Раньше в армию отправляли юношей с 18-19-летнего возраста – эта норма в законе так и осталась. 20-летний возраст для призыва был введен по Указу президента. Но сейчас с 18 лет можно пойти служить по контракту, кстати, не только юношам, но и девушкам. Мужчинам – до 60, женщинам – до 50 лет.Сроки срочной службы для украинцев определены ст. 23 Закона «О воинской обязанности и военной службе»: для призывников, не имеющих высшего образования, – 18 месяцев, для призывников со степенью магистра или специалиста – 12 месяцев.Юноши, которым вручили повестку из военкомата, обязаны прибыть на призывной участок в срок, указанный в повестке.– Хочу обратить внимание на две важные детали современного призыва на срочную службу: неполучение повестки не является основанием для игнорирования начавшегося призыва, – отмечает Юрий Калгушкин. – Как только объявили о начале призыва в армию, гражданам призывного возраста дается десять дней на явку в районный военный комиссариат, вне зависимости от того, получили они повестку или нет.Не явиться на призывной участок призывник может только по объективным или уважительным причинам.– К объективным причинам относятся стихийные бедствия, а таковых у нас не наблюдается, – уточняет облвоенком. – А уважительными могут считаться только события в жизни призывника, которые имеют признаки форс-мажорной ситуации. Например, болезнь. В этом случае призывнику нужно предъявить в военкомат справку, что он болел с такого-то по такое-то число. Уважительной причиной является также смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, дедушки, бабушки или близкого родственника жены). Другие причины недостаточно весомы и могут быть приравнены к уклонению от армейского призыва.Тенденция последних лет: явка призывников в райвоенкоматы находится приблизительно на одном и том же уровне.– Нет колебаний ни в лучшую, ни в худшую сторону, – говорит Юрий Калгушкин. – В среднем 3-3,5 тыс. призывников не являются без уважительных причин на призывные пункты военкоматов.За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная и административная ответственность, предупреждает Юрий Калгушкин.– В случае неприбытия или несвоевременного прибытия без уважительной причины для прохождения медкомиссии либо для того, чтобы стать на учет в военкомат, предусматривается штраф максимум в размере чуть больше 520 гривен, – говорит облвоенком.Конечно, такой суммой отлынивающего от службы в армии не испугаешь, замечает Юрий Калгушкин. А потому есть случаи, когда человек из года в год не является на призывной участок, просто откупаясь от государства штрафом.– Если бы штраф был, допустим, 10 тыс грн, все было бы по-другому, – уверен облвоенком. – Тогда человек сто раз бы подумал, стоит ли игнорировать призыв.Уголовная же ответственность (предусмотрен срок от двух до пяти лет) наступает в случае, если призывник прошел медицинскую комиссию, признан годным, имеет решение районной призывной комиссии «призвать», но не прибыл на отправку.– В такой ситуации мы передаем документы на призывника в правоохранительные органы, – говорит Юрий Калгушкин.Между тем законодательством предусмотрены случаи, когда можно отсрочить службу в армии или вообще получить освобождение от военного призыва.– Так, отсрочка положена, в частности, студентам дневных отделений вузов; гражданам от 20 до 27 лет, у которых есть ребенок в возрасте до трех лет, а также имеющим двух и более детей или беременную жену; мужчинам, у которых есть нетрудоспособные или одинокие родители (мать или отец); призывникам, которые являются единственными кормильцами в семье; священнослужителям, полицейским, некоторым врачам и педагогам, – говорит Юрий Калгушкин.А статья 18 Закона «О воинской обязанности и военной службе» четко указывает, кто имеет право на полное освобождение от службы в ВСУ.– Мужчины, достигшие 27-летнего возраста на день отправки на срочную службу; признанные не годными к военной службе медкомиссией военкомата по состоянию здоровья; исполнявшие обязанности службы в военном резерве; служившие в армии других стран до приобретения гражданства Украины; получившие после окончания вузов воинские звания офицерского (начальственного) состава. В эту категорию попадают также граждане от 20 до 27 лет, чьи близкие родственники погибли, умерли или стали инвалидами во время прохождения военной службы или сборов военнообязанных. Ну и, конечно же, осужденные к лишению или ограничению свободы за совершение преступления, а также освобожденные от отбывания наказания, – говорит Юрий Калгушкин.