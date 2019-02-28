Питание в пути, комфорт при перелете и программа пребывания за рубежом — Кабмин ввел новые правила выезда детей за границу. Что изменилось?

Изменения касаются детей от 7 до 18 лет, которые едут в группах на отдых или оздоровление. Ребятишек, которые выезжают за границу с родителями, новации не касаются. Постановление опубликовано на сайте правительства.В соответствии с документом, согласно новым правилам, организаторы поездки должны подавать маршруты перемещения несовершеннолетних от интернатов к месту путешествия — в случае поездок детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.Всех детей должны обеспечить в пути питанием и бытовыми удобствами во время транзитных остановок и перелета.Организаторы путешествия должны подавать программы пребывания детей за рубежом, отметив запланированные экскурсии, поездки, развлечения.Кроме этого, становятся строже требования к семьям иностранцев, которые принимают у себя украинских детей. Они не могут иметь судимостей, алкогольной и наркотической зависимости, психических и инфекционных заболеваний и должны гарантировать возврат детей в Украину. В постановлениях, которые действовали ранее, таких ограничений не было.