Какое содержание алкоголя допускается в крови водителя? Когда можно садиться за руль? В каких случаях могут забрать права?

Эля

На сайте «Юридический портал Украины» объясняется, что максимально допустимая доза алкоголя в крови водителя — 0,2 промилле. Данный показатель введен неслучайно, поскольку существует ряд заболеваний и продуктов, которые повышают содержание природного алкоголя в организме человека. Поэтому, чтобы избежать необоснованных штрафов за «пьяную езду», в Украине, как и во многих европейских странах, установлена предельно допустимая концентрация этанола в крови, моче и выдыхаемом воздухе.Всем водителям, которые задаются вопросом, как быстро вывести алкоголь из организма, чтобы сесть за руль, следует помнить, что никакие народные средства и медикаменты не помогут моментально очистить организм от алкоголя или существенно снизить его содержание в крови. Как правило, садиться за руль после употребления спиртного можно не раньше чем через сутки. Большинство методов вытрезвления способствует лишь снятию наиболее явных симптомов опьянения и приведению человека в более-менее вменяемое состояние. Так что ключевым моментом в процессе протрезвления является время.Наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения в Украине ужесточено: теперь предусмотрен штраф в сумме 10,2 тыс. грн и лишение прав на срок один год.Для того чтобы изъять у водителя права, достаточно подтверждения факта управления авто в состоянии опьянения, если уровень этанола в организме водителя превышает 0,2 промилле. Медицинское освидетельствование может проводиться полицейскими непосредственно на месте остановки автомобиля с помощью прибора Drager. Если поступил отказ от прохождения теста на алкоголь, предложенного полицейским (и водитель отказался ехать в медучреждение к наркологу), последствия приравниваются к езде в нетрезвом виде. Это означает составление протокола по ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях и перспектива лишения водительского удостоверения со штрафом.Возврат прав, если их изъяли за вождение в нетрезвом виде, возможен только после судебного рассмотрения дела. Сберечь водительское удостоверение удастся, если действия полицейских суд признает незаконными или результаты теста -- недействительными. Также в некоторых случаях можно сохранить права, если судом будут пропущены сроки привлечения водителя к административной ответственности по ст. 130 КоАП (3 месяца). Любой из указанных способов защиты, скорее всего, потребует участия в деле адвоката.Кстати, с конца 2019 года в Украине вводится и уголовное наказание за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.