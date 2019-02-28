Космическое агентство NASA заинтересованно в привлечении украинских предприятий к проектам в сфере исследования Луны.

Об этом, как сообщает Росбалт, в ходе встречи с послом Украины в США Валерием Чалым заявил глава NASA Джим Брайденстайн.Во время переговоров, сообщает пресс-служба украинского посольства, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области исследования космического пространства в мирных целях, в частности — в рамках созданной в мае 2016 года украинско-американской рабочей группы.Чалый и Брайденстайн договорились о подготовке к подписанию межправительственного соглашения о сотрудничестве и использовании космического пространства в мирных целях.