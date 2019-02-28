Во время сессии областного совета 28 февраля прокурор Харьовской области Юрий Данильченко призвал руководство Харькова соблюдать Конституцию Украины и выполнять судебные решения.– Вопрос повышения тарифов на перевозку пассажиров в городском электротранспорте переводят из правового поля в политическое. Я не хочу брать на себя роль экономического эксперта, а тем более погружаться в политику. Я хочу расставить акценты, которые действительно имеют значение. С одной стороны есть решение суда, которое приостанавливает повышение тарифов на проезд. С другой – город-миллионник, который более недели вынужден пользоваться услугами по ценам, законность которых стоит под большим вопросом, – подчеркнул Юрий Данильченко.
Он напомнил, что последнее предложение решения Харьковского окружного административного суда относительно тарифов говорит о том, что решение подлежит немедленному исполнению со дня вынесения независимо от обжалования.
– Право гражданина защищаться судом и обеспечивается 55-й статьей Конституции Украины. А 129 статья с пометкой 1 отмечает, что суд принимает решение именем Украины. Судебное решение является обязательным к исполнению. Мы имеем свидетельства попытки уклониться от исполнения решения суда, – отметил Юрий Данильченко.
Он сообщил, что прокуратура области стала инициатором расследования по ч. 2 ст. 382 Уголовного кодекса Украины «Невыполнение судебного решения».
– Проведение досудебного расследования поручено органам Национальной полиции. Вчера мы получили результаты проверки, проведенной территориальным управлением Антимонопольного комитета Украины. Эти выводы приобщены к материалам уголовного производства и не могут быть обнародованы. Но скажу, что комитет установил сразу несколько значительных нарушений. Ждем выводы еще нескольких контролирующих органов, – сказал прокурор области.
Харьковчане требуют вернуть прежние тарифы на проезд
За невыполнение судебного решения предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы, напомнил Юрий Данильченко:
– Я не хочу никого пугать тюрьмой. Я хочу вежливо попросить соблюдать Конституцию и кодексы Украины и не ждать, пока папка с доказательствами переполнится, – сказал прокурор.
Напомним, Харьковский горсовет утвердил новые тарифы на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах. С 7 февраля стоимость одной поездки в метро увеличили с 5 гривен до 8 гривен, в наземном транспорте – с 4 гривен до 6 гривен. Повышение тарифов взялся расследовать Антимонопольный комитет Украины. Активисты и общественность по-своему выразили свое отношение к подорожанию. 19 февраля Харьковский окружной административный суд приостановил действие новых тарифов в трамваях и троллейбусах. В горсовете заявили, что не смогут выполнить решение в короткие стоки, так как нужно время на подготовку. В горсовете также пояснили, что решение суда будет обжаловано. Однако готовы рассмотреть новую систему оплаты, предполагающую дифферециацию. Прокуратура Харьковской области внесла в единый реестр сведения по ч. 2 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами). Однако мэрия до сих пор не выполнила решения суда. Зато решением исполкома изменено предыдущее решение от 6 февраля, при это новая стоимость проезда сохранена. В самой подземке считают, что тариф 8 гривен – это тоже мало и угрожают увеличением интервалов движения поездов до десяти минут в случае возврата к старой стоимости.