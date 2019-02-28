На Южном вокзале декоммунизировали мемориальные доски.Об этом сообщили в общественной организации "Світанок".
По данным активистов, им удалось договориться о том, чтобы с фасада на вокзале "Харьков-пассажирский" с двух мемориальных досок сняли барельефы с изображениями серпов и молотов.
- На одной из досок осталось напоминание о том, что Южная железная дорога награждена орденом Ленина. В ближайшее время мы будем требовать от "Укрзалізниці" провести полный демонтаж этой доски, - сказали активисты.