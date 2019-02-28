Исследователи Онкологического центра имени Монро Д. Андерсона опубликовали данные эксперимента, который провели над группой мышей.Об этом сообщает МедикФорум.
Одной группе животных давали сахарозу (сопоставимое с тем, что потребляется людьми в странах Запада), другим еду без сахара, преимущественно крахмальную диету. В итоге оказалось, что у первой группы быстро вырос уровень сахара в крови а с ним было замечено и развитие злокачественной опухоли. Были зафиксированы и другие закономерности: оказалось, что потребление кукурузного сиропа (в котором очень много фруктозы) и столового сахара приводит – у мышей – к быстрому развитию метастазов в легких.
Несмотря на то, что в экспериментах участвовали мыши, медики настоятельно рекомендуют снизить употребление сахара людям. Таким образом, по их словам, можно добиться снижения риска ожирения, а также онкологических и сердечно-сосудистых болезней.
Эксперты напомнили, что сиропы с большим содержанием фруктозы могут присутствовать во многих продуктах: в конфетах, выпечке, мороженом, варенье, желе, соках, йогуртах. Диетологи советуют заменять готовые сладости на натуральные продукты – овощи и фрукты, мед. Также очень полезен черный шоколад, он эффективно купирует тягу к сладкому.