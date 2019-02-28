Деньги на строительство теплых туалетов, по словам премьер-министра, уже выделены. Они будут построены в 680 школах Украины.

До конца года все украинские школы должны быть обеспечены теплыми туалетами. Об этом во время заседания Кабмина 27 февраля, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Корреспондент.netОн дал поручение Министерству регионального развития решить эту проблему.– Не понимаю, почему раньше нельзя было это сделать. В каждой области - сколько таких школ, в каких районах, поставить им задачу, чтобы до конца года все школы получили теплые, нормальные туалеты, - отметил премьер.По его словам, это вопрос ответственности городских голов и председателей горадминистраций, причем деньги на это уже выделены.Премьер-министр добавил, что сейчас проблема уличных туалетов касается 680 школ в Украине, больше всего их в Закарпатской области.В свою очередь, министр образования и науки Лилия Гриневич добавила, что на эти цели предусмотрена субвенция в 267 млн грн, которых, при условии поручения местных субвенций, должно хватить на решение проблемы.