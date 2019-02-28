Такое решение приняли в ходе сессии областного совета.Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.
За счет средств областного бюджета и остатков медицинской субвенции прошлых бюджетных периодов, в частности, планируют провести реконструкцию и оснащение оборудованием здания Областного госпиталя ветеранов войны - для создания условий реабилитации участников боевых действий, в том числе участников АТО и ООС.
Средства направят и на приобретение для медицинских учреждений (в том числе для медико-генетического центра) современного диагностического оборудования: электрокардиографов, аппаратов ультразвуковой, рентгенологической, эндоскопической и лабораторной диагностики.
Также планируется закупить оборудование для хирургии и интенсивной терапии: операционные столы и лампы, наркозную и наркозно-дыхательную аппаратуру, мониторы пациента, шприцевые насосы, дефибрилляторы, электрохирургическую аппаратуру и оборудование для эндоскопической хирургии, медицинские функциональные кровати.
Финансирование выделено и на приобретение специального автомобильного транспорта для системы экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.