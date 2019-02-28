Необходимые средства на реализацию программы приобретение жилья участникам АТО и ООС выделили из областного бюджета 28 февраля. Соответствующие изменения внесли в областной бюджет – 2019.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.Программа предоставления поддержки участникам антитеррористической операции и операции объединенных сил для строительства жилья в Харьковской области продолжит работу в 2019-2021 годах. Новую программу утвердили в декабре прошлого года.«Согласно программе 40% стоимости жилья покрывается за счет средств областного бюджета, еще 60% оплачивает участник программы. На три года ее реализации будет выделено 45 млн грн, то есть по 15 млн ежегодно», - пояснили в Департаменте градостроительства и архитектуры ХОГА.По прогнозам департамента, в этом году жилье по программе смогут приобрести около 60 участников АТО (ООС). Специалисты отметили, что участники АТО (ООС), которые находятся на квартирном учете, имеют статус лица с инвалидностью, многодетные семьи и переселенцы имеют право на первоочередное участие в программе.В департаменте подчеркнули, что финансирование начнется с мая, и участники программы смогут выбирать жилье и оформлять соответствующие документы. Список кандидатов для участия в программе и их очередность определяет комиссия, которая создана общим распоряжением главы ХОГА и председателя облсовета.Напомним, в 2018 году жилье приобрели более 50 семей участников АТО. Всего за три года действия программы жилье смогли приобрести 142 семьи участников АТО, из которых 14 имеют статут ВПЛ (143 квартиры общей площадью 8,1 тыс. м кв.).