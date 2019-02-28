Средства на реализацию программы «Энергия света», инициированной председателем Харьковской облгосадминистрации Юлией Светличной, выделили в ходе сессии областного совета 28 февраля.

Соответствующие изменения внесли в областной бюджет 2019 года.Значительную часть средств направят на монтаж освещения в подъездах многоквартирных жилых домов. Эти работы проведут на 35 объектах (в 17 районах и 3-х городах областного значения). Всего планируется осветить 3600 входных групп подъездов. Это 70% общей потребности: по информации органов местного самоуправления, всего нуждаются в освещении 5100 подъездов.Реконструкцию и строительство сетей проведут в 37 населенных пунктах области (всего 50 объектов). Планируется установить около 708 светильников, заменить 31 тыс. погонных метров сети и 40 опор.Капитальный ремонт сетей освещения проведут в 25 населенных пунктах (44 объекта). Всего установят около 745 светильников, заменят 28 тыс. погонных метров сетей и 44 опоры.При наличии бюджетных возможностей планируется дополнительное выделение средств на завершение запланированных работ в 2019 году.