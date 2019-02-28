Соответствующие изменения в областной бюджет и Программу развития дорожного хозяйства на 2018-20 годы приняты областными депутатами 28 февраля во время заседания сессии.

Глава ХОГА Юлия Светличная отметила, что количество объектов ремонта может быть увеличено в случае, если в Дорожный фонд поступит дополнительное финансирование, в частности, от перевыполнения плана таможенных платежей.– Мы направляем все возможные ресурсы на ремонт дорог в области, – подчеркнула руководитель области.Заместитель председателя ХОГА Вадим Даниелян отметил, что первоочередные списки дорог, которые будут ремонтировать в этом году, были согласованы с местными райгосадминистрациями, все замечания учли.– Субвенция распределена согласно километражу на все территории. Позиция «Укравтодора» – в первую очередь отремонтировать подъезды к населенным пунктам, только после этого сможем переходить к ремонту дорог коммунальной собственности, – пояснил Вадим Даниелян.– Нами было проведено распределение средств по направлениям использования: строительство или капремонт дорог, текущий средний ремонт, текущий мелкий ремонт и эксплуатационное содержание. Всего в перечень внесены 93 объекта – это дороги местного значения, – сообщил директор ГП «Дороги Харьковщины» Игорь Турченко.Также он отметил, что этот перечень был согласован на заседании двух комиссий Харьковского областного совета и на бюджетной комиссии Верховной Рады Украины.Среди дорог, ремонт и строительство которых будут финансироваться из Дорожного фонда, – объездная города Лозовая. Возведение новой дороги станет частью реализации масштабного проекта ремонта дороги государственного значения Мерефа – Лозовая – Павлоград, финансирование на которую заложено отдельной строкой в государственном бюджете.– Для того, чтобы уменьшить нагрузку на дорогу Мерефа – Лозовая – Павлоград, будет создана новая дорога в объезд Лозовой. Это обезопасит дорожное движение и сведет к минимуму нагрузки на коммунальные сети, – подчеркнула Юлия Светличная.В прошлом году в регионе отремонтировали 80 дорог местного значения.Также во время заседания сессии облсовета были внесены изменения в перечень источников финансирования Дорожного фонда. Добавлен пункт: за счет переходных средств прошлых лет. Благодаря этому на текущий ремонт дорог местного значения будет добавлено 10 млн грн за счет экономии средств прошлого года.